Free Now wchodzi do Radomia. Operator przygotował dla mieszkańców atrakcyjne promocje

Operator Free Now wchodzi do Radomia. Będzie dostępny od 18 maja.

Już 18 maja w Radomiu oficjalnie wystartuje nowa usługa do zamawiania przejazdów. Free Now to aplikacja łącząca pasażerów i kierowców. Użytkownicy mogą szybko i wygodnie zamówić taksówkę z aplikacji, z atrakcyjnie niską ceną znaną z góry i według preferencji odnośnie rodzaju przejazdu. Na start dla mieszkańców Radomia Free Now przygotowało promocję.

FREE NOW oferuje kilka opcji zamówień przejazdu z kierowcą. Użytkownicy mogą zamawiać i płacić przez aplikację, wybierając usługę Lite - z niską ceną znaną z góry albo Taxi, w którym opłata jest liczona według wskazań taksometru. Oprócz promocji 50 procent taniej na każde zamówienie, FREE NOW przygotowało kod promocyjny: “HEJRADOM” na trzy pierwsze przejazdy ze zniżką 25 złotych każdy.

FREE NOW wciąż rekrutuje nowych kierowców i zachęca ich preferencyjnymi warunkami prowizyjnymi i bonusami. Kierowcy podejmujący współpracę z FREE NOW mogą liczyć na szybką rejestrację online i aktywację konta tuż po weryfikacji wymaganych przez prawo dokumentów. FREE NOW oferuje atrakcyjną prowizję względem innych konkurencyjnych aplikacji, która wynosi 20 procent od zrealizowanego zlecenia, a od tradycyjnych korporacji odróżnia ją brak stałej bazy i elastyczność.

- Bardzo się cieszymy, że nasza usługa dotarła do Radomia. Startujemy tu z flotą ponad 100 kierowców taxi, ale wciąż otwieramy się na nowych partnerów, którzy chcą korzystać z wygodnej aplikacji do pozyskiwania zleceń oraz atrakcyjnych zarobków i bonusów. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy tego miasta pokochają naszą usługę, bo zapewniamy wygodę, przystępne ceny znane z góry, szybkość i bezpieczeństwo. Przez pierwsze tygodnie oferujemy im przejazdy tańsze o połowę i obiecujemy rozwijać naszą platformę o kolejne opcje przejazdów, aby wspierać mobilność miejską Kielc - powiedział Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

W 2022 roku FREE NOW planuje zrekrutować nawet kilkaset nowych kierowców w Radomiu. Na start czekają ich bonusy do każdego zlecenia, w postaci 10 złotych dopłaty do każdego kursu, dzięki czemu np. za każde 100 pierwszych kursów z FREE NOW otrzymają tysiąc złotych premii.

Platforma posiada także ofertę “FREE NOW for Business”, skierowaną do firm i branży HoReCa. Konto Firmowe FREE NOW ułatwia pracodawcom organizowanie i fakturowanie przejazdów pracowników, poprzez korzystanie z aplikacji oraz rozliczanie ich na podstawie zbiorczej faktury. W poszczególnych miastach, oprócz zamówienia przejazdu z kierowcą, FREE NOW oferuje także inne formy transportu, poprzez integracje z zewnętrznymi operatorami elektrycznych hulajnóg, skuterów, rowerów i carsharingu. FREE NOW jest dostępne w 10 krajach i jako superaplikacja mobilności miejskiej oferuje najszerszy wybór opcji przejazdu dla ponad 58 milionów użytkowników. Za sukcesem platformy stoją jej udziałowcy: Mercedes-Benz Mobility i BMW Group.

W Polsce FREE NOW dostępne jest już od 10 lat - dotychczas między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, czy Wrocławiu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Dron pasażerski