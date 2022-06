Free(Ra)dom Festiwal i Strefa Wolnych Dzieci za nami. Było mnóstwo atrakcji. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i wideo

Festiwal to święto wolności i wolnych ludzi. Swój udział w jej celebrowaniu mają też oczywiście dzieci. Miasto zaprosiło je do parku Kościuszki. W alejkach, na trawnikach przygotowano stoiska, a na nich atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych dzieci. Pracownicy "Resursy Obywatelskiej", bo to oni odpowiadają za ten punkt Free(Ra)dom Festiwal, zadbali, żeby każdy znalazł coś dla siebie.