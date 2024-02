Giełda minerałów i biżuterii GeoExpo w Radomiu. Duże zainteresowanie wyjątkowymi okazami w niedzielę 11 lutego. Zobaczcie zdjęcia

Trwa Giełda minerałów i biżuterii GeoExpo w Radomiu

O tym, że giełda wzbudziła zainteresowanie wielu miłośników skamieniałości i rzeczy ładnych, najlepiej świadczy to, że w południe nie można było znaleźć miejsca do zaparkowania samochodu w odległości co najmniej pół kilometra od hali. Sporo osób chce coś kupić, ale większość zjawiła się na giełdzie, aby zobaczyć piękne okazy, posłuchać opowieści o geologicznych odkryciach, albo sprawdzić co modnego z biżuterii warto obecnie nosić. Wystawcy z całej Polski przywieźli mnóstwo interesujących eksponatów. Zobaczcie: