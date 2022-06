Historyczny sukces radomskiej lekkoatletyki na Mistrzostwach Polski w Suwałkach! Zobaczcie zdjęcia naszych gwiazd

Teraz mamy pierwsze komentarze i zdjęcia z kulis imprezy.

W swoich mediach społecznościowych głos zabrał klub RLTL Optima Radom. Napisano: "Jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce! Podczas 98. PZLA Mistrzostwa Polski Suwałki 2022 zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji medalowej przywożąc do Radom 8 krążków, w tym 3 złote! Co ciekawe: każdy z tegorocznych medalistów jest w klubie od najmłodszych lat. To wyjątkowa sytuacja w skali kraju, która pokazuje, ze warto zarażać dzieciaki miłością do sportu. Gratulacje dla zawodników i wszystkich, którzy do tego sukcesu się przyczynili".