Jarmark "Gęsina Świętego Marcina" w Radomiu już 11 listopada. Swoje wyroby pokażą regionalni wystawcy, poczęstują pajdami ze smalcem

Jarmark "Gęsina Świętego Marcina" na placu Corazziego w Radomiu od 11 do 13 listopada

Jarmark "Gęsina Świętego Marcina" będziemy mogli odwiedzić na głównej ulicy Radomia od 11 do 13 listopada. Zaplanowano 30 stoisk z produktami regionalnymi, w tym: jedzeniem przyrządzanym na miejscu, miodami z małych, polskich pasiek, domowej receptury sokami i konfiturami, grzanym piwem i winem, oscypkami z grilla, słodkościami, w tym ze sławnymi Rogalami Marcińskimi.

Wydarzenie organizuje marka Jarmarkowo, która podobne jarmarki organizuje w wielu miastach w Polsce. W tych samych dniach, w których będzie organizowane w Radomiu, będą również z oferty skorzystać mieszkańcy Kielc oraz Warszawy. W Radomiu, przed urzędem miasta, stoiska będzie można spotkać od 11 do 13 listopada, codziennie od godziny do 10 do 19.

Dzień Świętego Marcina obchodzony jest 11 listopada. Marcin z Tours jest patronem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, czy więźniów. Dzień świętego Marcina szczególnie obchodzony jest w Poznaniu. To również w tym mieście przygotowywane są rogale świętomarcińskie - z nadzieniem z białego maku.