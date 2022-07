Jest nowa wystawa w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia

Bohaterkami i bohaterami wystawy są lalki : postaci z literatury polskiej i zagranicznej, a także znanych baśni. Autorki wystawy to radomianki: Jolanta Weiser i i Anna Michalczyk, które po raz pierwszy pokazały swoje lalki w Resursie podczas Uliczki Tradycji w roku 2019. - Tylko wtedy były to lalki z okresu międzywojennego - tłumaczyły panie podczas wernisażu. - Teraz postanowiłyśmy pokazać lalki ukształtowane na postaci powieści i baśni. Starałyśmy się wybierać utwory najbardziej znane i popularne. Takie żeby widz szybko zorientował się w epoce. Do tego dokładamy całe otoczenie postaci. Jest, na przykład - sklep Wokulskiego z "Lalki". Stoją w nim pan Wokulski, Izabela Łęcka, pani baronowa, pani Stawska ... No i jest sklep: mebelki, lady...

Na wystawie znalazło się ponad 170 lalek z 24 utworów. Lalki przedstawiają 11 scenek z literatury polskiej, siedem scen z literatury obcej i sześć z baśni Hansa Christiana Andersena.