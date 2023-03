Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Urzędzie Miejskim, ZUs-ie, a nawet w teatrze. Na jakie stanowiska? Sprawdź nowe oferty

Jest praca w urzędach w Radomiu. Zobacz nowe oferty pracy. Gdzie trwa rekrutacja?

Wiele osób marzy o urzędniczej posadzie. Stałe godziny pracy i określony zakres obowiązków, wynagrodzenia wypłacane w terminie oraz trzynasta pensja, wczasy pod gruszą - takie warunki daje etat w budżetówce. To dlatego nie brakuje chętnych do pracy w urzędzie miasta, gminy, marszałkowskim czy starostwie powiatowym, a na kolejne konkursy zgłasza się zawsze dużo osób. Informacje o naborze na stanowiska urzędnicze zamieszczane są w biuletynach informacji publicznej na stronach internetowych poszczególnych jednostek - często niełatwo je znaleźć! Dlatego przejrzeliśmy dla was oferty zamieszczane w internecie przez urzędy i instytucje w Radomiu. Pracowników szuka między innymi Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe czy ZUS w Radomiu. Zobaczcie w naszej galerii, gdzie można aplikować i na jakie stanowiska: