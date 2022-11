Jubileusz zespołu Kliper na 42. Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką Żeglarską RAFA w Radomiu. Zobacz zdjęcia

Piosenka żeglarska zagościła na RAFIE w Radomiu

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską RAFA to najstarszy, nieprzerwanie organizowany festiwal w Radomiu i drugi najstarszy festiwal żeglarski w Polsce. Co roku brać żeglarska przyjeżdża do Radomia, aby posłuchać opowieści spod znaku morza, wiatru, wody. Tak też było w sobotni wieczór w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Głównym wydarzeniem tegorocznej RAFY był jubileusz 25-lecia na scenie radomskiego zespołu szantowego Kliper.

- To na RAFIE zrodził się pomysł założenia zespołu. Uznaliśmy, że to w czasie festiwalu będziemy świętowali swój jubileusz 25-lecia

- mówił Rafał Błędowski, lider Klipera i dyrektor artystyczny 42. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Żeglarską RAFA.

Na początek wystąpili najmłodsi adepci Klipera, czyli Mikołasj i Maksymilian Błędowscy. Zaśpiewali piosenkę do której słowa napisał Adrian Szary, a muzykę skomponował Rafał Błędowski.