Już ponad 500 obywateli Ukrainy otrzymało numer identyfikacyjny PESEL w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zwiększą liczbę stanowisk

Już ponad 500 obywateli Ukrainy otrzymało w Radomiu PESEL. Zwiększą liczbę stanowisk

Do poniedziałku wszystkie formalności związane z obsługą interesantów odbywają się nie tylko w czterech stacjonarnych stanowiskach Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Radomiu, ale też w dodatkowym punkcie mobilnym, który działa w akademiku Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Przypomnijmy, umieszczono tam około 100 osób, które uciekły ze swojego kraju przed putinowską szarańczą. W kolejnych dniach mają być uruchomione kolejne 3 punkty obsługi klientów, potrzebne urządzenia są już w drodze. Czy to wystarczy?

Ukraińcom PESEL potrzebny jest do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, świadczeń społecznych, bez numeru PESEL nie można dostać recepty lekarskiej, albo założyć konta w banku. Ostrożnie szacując w Radomiu jest co najmniej 3,5 tysiąca uchodźców, bo tyle szacunkowo osób zgłosiło się do punktu informacyjnego w Kamienicy Deskurów. Rejestracja w takim punkcie nie jest obowiązkowa, więc przybyszów jest zapewne znacznie więcej. Z drugiej strony obserwowana jest rotacja uciekinierów. Niektórzy z nich opuścili Radom, jadąc na przykład do Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków życia, albo pracy za godziwe wynagrodzenie.