Kamienica w samym centrum Radomia została gruntownie zrewitalizowana. Zobaczcie na zdjęciach jak teraz wygląda

Kamienica przy ulicy Niedziałkowskiego 16 w Radomiu gruntownie zrewitalizowana i zasiedlana

Kamienica przy ulicy Niedziałkowskiego 16 pokazuje jak bardzo zmienia się wygląd przez wiele lat zaniedbanych kwartałów centrum Radomia. To ścisłe centrum miasta. Spółka Libre Group prowadzi kilka inwestycji w Radomiu polegających na przywracaniu do życia starych kamienic poprzez ich gruntowną rewitalizację i sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim. Z 13 mieszkań, które były w kamienicy, 11 już sprzedano. Cena wynosi od 6600 do 7000 za metr kwadratowy.

