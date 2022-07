Kiedy ruszy rehabilitacja przy ulicy Narutowicza w Radomiu? Szykują się do uruchomienia oddziału. Jest plan na budynek przy Giserskiej

Kiedy ruszy rehabilitacja przy ulicy Narutowicza w Radomiu? Szykują się do uruchomienia oddziału

Budynek przy ulicy Narutowicza był stawiany na potrzeby centrum rehabilitacji w strukturach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zaadaptowano dawną siedzibę oddziału ginekologicznego, obok stanęło nowe skrzydło. Całość była gotowa pod koniec 2020 roku. Do uruchomienia tam rehabilitacji nie doszło. W tym samym czasie bowiem rząd podjął decyzję o tworzeniu szpitali tymczasowych, bo brakowało miejsc dla pacjentów covidowych, miasto oddało na jego potrzeby właśnie nowy obiekt przy ulicy Narutowicza. Szpital tymczasowy wystartował w marcu 2021 roku, a działalność zakończył 1 kwietnia tego roku. Do tej pory jednak nie zakończyły się formalności związane z przejmowaniem budynku i sprzętu, który się tam znajduje. najpierw Totalizator Sportowy, którzy tworzył szpital covidowy musiał budynek przywrócić do stanu, w którym go przejmował. ten etap się zakończył. Ale pozostaje jeszcze kwestia wyposażenia. Ma ono pozostać w Radomiu, ale formalnie nie zostało to jeszcze załatwione.