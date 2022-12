Kiermasz świąteczny w Urzędzie Miejskim w Radomiu. W piątek można kupić ozdoby świąteczne, prezenty. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia

Trwa świąteczny kiermasz w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, Urząd Miejski gości uczestników radomskich Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, których podopieczni prezentują efekty swojej pracy. Na dorocznym kiermaszu można nabyć świąteczne specjały oraz ozdoby bożonarodzeniowe, m.in. stroiki, bombki, świąteczne karty oraz inne unikatowe wyroby.

Dochód z ich sprzedaży organizacje w całości przekazują na zakup materiałów do prowadzenia dalszej terapii podopiecznych. Kiermasz odbywa się w holu na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Stefana Żeromskiego 53. Potrwa do czwartku 15 grudnia do godziy 14.00.