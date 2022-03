Kolejna fala uchodźców w Radomiu. W Kamienicy Deskurów rusza wyjatkowa świetlica dla ukraińskich dzieci

W punkcie informacyjnym w Kamienicy Deskurów oczekiwała dziś na pomoc młoda dziewczyna z Kijowa, która przyjechała do nas z małą Oliwią. Ile czasu zajęła jej podróż ? Może ktoś nie uwierzy, ale dokładnie 7 dni. Dlaczego ? Bo jechała przez Rumunię. Dobrze zapamiętała wilgoć piwnicy, w której chowała się w Kijowie, ale nie była to jedyna jej piwnica. Trafiała też do różnych piwnic po drodze, na przykład w Winnicy. Miała okazję sama przekonać się, że swoja piwnica trochę różni się od obcej.