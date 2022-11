Kolejne oferty wczasów z wylotem z Radomia. Biuro turystyczne Tui będzie latało do tureckiej Antalyi

Kolejne oferty wczasów z wylotem z Radomia

Ze strony rezerwacyjnej biura można dowiedzieć się, że pierwszy samolot z Radomia do tureckiej Antalyi odbędzie się 26 czerwca o godzinie 6.30. Trasę tą będą obsługiwały samoloty firmy Enter Air. Uczestnicy pierwszych tygodniowych wczasów oferowanych przez biuro i rozpoczynających się w Radomiu wrócą 28 czerwca startując z tureckiego lotniska o godzinie 13.05. To już kolejne biuro turystyczne uruchamiające wczasy z wylotem z Radomia. Wcześniej sprzedaż wczasów uruchomiły biura: Nekera, Itaka, Coral Travel, Sun&Fun Holidays.

Regularne połączenia lotnicze do Rzymu, Kopenhagi i Paryża wprowadziły do swojej oferty Polskie Linie Lotnicze LOT. Niewykluczone, że z lotniska w Radomiu będzie latał węgierski przewoźnik tanich linii lotniczych Wizz Air. Wczasy dotyczą bardzo różnych miejscowości w Bułgarii, Turcji, Albanii, Grecji, Egiptu i Hiszpanii, ale w planach są jeszcze loty czarterowe do Algierii i Włoch. Otwarcie nowego portu lotniczego w Radomiu planowane jest na przełom marca i kwietnia 2023.