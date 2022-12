Kolejne utrudnienia dla kierowców na ulicy Słowackiego w Radomiu. Wodociągi Miejskie wymieniają kanalizację. Droga zamknięta

Wymiana kanalizacji na ulicy Słowackiego w Radomiu

Na tym odcinku Słowackiego będzie obowiązywał zakaz ruchu kołowego. Nie będzie on dotyczył jedynie pojazdów budowy, warunkowego (w miarę możliwości) dojazdu do posesji i autobusów komunikacji miejskiej (podobnie jak było to podczas zakończonego niedawno pierwszego etapu prac na ulicy Słowackiego). Autobusy linii 2, 14, 15 i 24 będą zatem kursowały stałymi trasami w tym rejonie. Lokalizacja przystanków Słowackiego / Kalińska 06 i 07 może podczas robót Wodociągów Miejskich ulegać tymczasowym zmianom (mogą być one przestawiane).

Oznakowane objazdy zamkniętego odcinka ulicy Słowackiego będą wyznaczone następującymi trasami: w kierunku centrum miasta ulicami Słowackiego, Ogrodniczą, Długojowską, Odrodzenia, Średnią i Słowackiego, a w kierunku Idalina ulicami Słowackiego, Górną, Odrodzenia, Długojowską, Ogrodniczą i Słowackiego.

