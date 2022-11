Kolejny Mikołajkowy Rajd Uśmiechu w radomskich szpitalach. Będą świąteczne piosenki i upominki dla pacjentów

Kolejny Mikołajkowy Rajd Uśmiechu w radomskich szpitalach

W sobotę, 3 grudnia „Mikołajkowy Rajd Uśmiechu” odwiedzi trzy radomskie szpitale. Około godziny 12 dotrze pod Radomskie Centrum Onkologii na Wacynie, o godzinie 13.30 złoży wizytę pacjentom w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie, a o godzinie 15 zawita do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Doktora Tytusa Chałubińskiego.

Mikołaje przyniosą pacjentom nie tylko radosną muzykę, ale również małe upominki, kartki od przedszkolaków i listy od dzieci.

– Wszyscy piszą listy do świętego Mikołaja. W naszej akcji to Mikołaj pisze listy do chorych dzieci. Rozdajemy coś, co jest za darmo, a warte jest każdych pieniędzy, czyli radość i uśmiech

– mówi Jacek Żyła, organizator akcji.

Korowód kilkunastu świątecznych samochodów zawita w każdym szpitalu, by na koniec dojechać na parking przy hipermarkecie E. Leclerc. Tam odbędzie się finał akcji, na który organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Będzie można zrobić sobie zdjęcie w saniach ze świętym Mikołajem. Zebrani dostaną mikołajkowe czapki i zimne ognie, by równo o godzinie 17 przystąpić do próby bicia rekordu w największej liczbie świętych Mikołajów w jednym miejscu.