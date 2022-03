Kolejny transport z darami dla Winnicy i Czernichowa w Ukrainie ruszył z Radomia

Przypomnijmy, 24 lutego siły rosyjskie dokonały zbrojnego ataku na niepodległą Ukrainę. Od tego dnia trwa tam wojna, a siły rosyjskie atakują kolejna ukraińskie miasta, w konsekwencji czego zaczyna tam brakować podstawowych produktów, takich jak żywność czy środki higieny osobistej. Wiele miast w Polsce zaangażowało się więc w niesienie pomocy humanitarnej naszym sąsiadom, a jednym z nich jest Radom, gdzie w Kamienicy Deskurów trwa zbiórka darów.

W akcję prowadzoną w Kamienicy Deskurów zaangażowało się już wielu mieszkańców Radomia i okolic. We wtorek, 8 marca, dwa samochody, wypełnione tonami darów, ruszyły, by dostarczyć je do dwóch miast w Ukrainie - Winnicy i Czernichowa. Wśród zebranych produktów znajdały się między innymi: leki, środki opatrunkowe, apteczki taktyczne, żywność, namioty, koce, śpiwory, obuwie, środki czystości, narzędzia chirurgiczne, a także aparat USG, agregat prądotwórczy i materiały do zabezpieczenia uszkodzonych budynków. Warto dodać, że był to kolejny transport darów z Radomia do ukraińskich miast.