Kolekcję dzieł sztuki Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu wzbogacił kolejny obraz, zakupiony przez Samorząd. Zobacz ile zapłacono

Jest to dzieło "Impromptu" ("Carmen" Bizeta), 1889, namalowany przez Pawła Merwarta, olej na płótnie. Przedstawia kobietę grającą na fortepianie. Uroczystość przekazania dzieła odbyła się w poniedziałek, 25 lipca, w sali głównej muzeum. Obraz przekazał dyrektorom muzeum, Leszkowi Ruszczykowi i Adamowi Duszykowi, Rafał Rajkowski, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

O nowym zakupie do radomskiej kolekcji mówiła Paulina Szymalak - Bugajska, kierownik działu sztuki dawnej muzeum.

Paweł Merwart urodzony w 1855 roku w Marianówce, gubernia chersońska, to francuski malarz i ilustrator polskiego pochodzenia. Wychował się w mieszanej rodzinie: jego ojciec był Francuzem a matka Polką. Do szkoły uczęszczał we Lwowie, a następnie kształcił się w kierunku technicznym we Lwowie i w Grazu.

Po podjęciu decyzji o karierze artystycznej studiował w Wiedniu, Monachium i Düsseldorfie, następnie w Paryżu. W czasie studiów pracował jako dziennikarz w Le Monde Illustré, pisał korespondencje z Rosji i Austro-Węgier.