Koń użytkowy w tradycji polskiej w Muzeum Wsi Radomskiej. Były pokazy i dużo atrakcji. Zobacz zdjęcia

W niedzielę do skansenu przybyło wielu mieszkańców Radomia i okolic. Wydarzenie to rozpoczęło się po godzinie 12. W programie znalazło się wiele atrakcji. Były to między innymi: pokazy pracy koni gospodarskich, zawody w powożeniu, pokaz wyszkolenia koni wojskowych oraz sportowych. Uczestnicy mogli także obejrzeć zaprzęgi konne.

Na najmłodszych czekała również przejażdżka konna, konie na biegunach i malowanie twarzy. Jak bawili się uczestnicy i z jakich atrakcji jeszcze korzystali? Zobaczcie poniżej w galerii zdjęć.