Koncert Mirosława Niewiadomskiego w sali koncertowej w Radomiu. Zaśpiewał utwory Franka Sinatry i Elvisa Pressleya. Zobacz zdjęcia

Wspaniały koncert Mirosława Niewiadomskiego w Radomiu. Artysta zaśpiewał utwory Elvisa Presleya i Franka Sintary. Publiczność mogła przenieść się w klimat lat 50. i 60. XX wieku.



Mirosław Niewiadomski debiutował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi dwa razy: w roku 2000 w operze Mozarta jako Don Curzio w Weselu Figara - było to przedstawienie studenckie i 2007, już po studiach jako, Edwin w Księżniczce czardasza Kalmana. Zainteresował się śpiewem już w szkole średniej, gdzie jako tenor stawiał pierwsze „kroki” wokalne w chórze Państwowego Liceum Muzycznego w Łodzi. Rozpoczęcie studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi było właściwie oczywiste. Artysta chętnie występuje w koncertach kameralnych, prezentując słynne arie i pieśni różnych kompozytorów. Bardzo dobrze czuje się też śpiewając muzykę rozrywkową z repertuarów takich artystów jak Elvis Presley, Frank Sinatra czy Tom Jones.



Frank Sinatra i Elvis Presley, to giganci światowej muzyki. Obaj stanowili wzór dla innych artystów, są dziś symbolami muzyki rozrywkowej. Mirosław Niewiadomski w Radomiu doskonale oddał klimat tych utworów, sięgnął też po piosenki innych piosenkarzy, jak „Bésame mucho”, meksykańską pieśń jeszcze z 1940 roku, czy „Hallelujah” Leonarda Cohena. Trzeba przyznać, że Mirosław Niewiadomski potrafił nawiązać więź z publicznością i choćby właśnie do piosenki „Hallelujah” szybko dołączyła cała widownia, śpiewając razem refren.



