KSW 68 w Radomiu. Duże emocje w klatce. Porażka Daniela Rutkowskiego! ZOBACZ ZDJĘCIA

Marcin Trzciński (1-1) vs Adam Tomasik (5-1)

Pierwsza walka gali. Po trzech rundach sędziowie zgodnie punktowali 30:27, wygrał Tomasik



Piotr Kacprzak (6-3) vs Jose Santiago Jr. (11-4 1NC)

W drugiej walce do walki wyszedł radomianin, Piotr Kacprzak. Jego pojedynek nie porwał, bo Brazylijczyk postawił sie naszemu wojownikowi. Sędziowie nie mieli kłopotów z werdyktem. Uznali jednogłośne zwycięstwo Kacprzaka na punkty po 30:27! To był debiut Piotra w KSW. Mógł on liczyć na głośny i żywiołowy doping fanów.



Rafał Kijańczuk (10-4) vs Yann Kouadja (8-4)

Zwycięstwo Kijańczuka w pierwszej rundzie w dobrym stylu!



Albert Odzimkowski (11-6) vs Tommy Quinn (8-5)

Wygrana Odzimkowskiego w pierwszej rundzie po zaledwie 1,20 min. Świetnie to rozegrał "Złoty". Przewrócił Irlandczyk i serią ciosów na głowę nie dał mu żadnych szans. Otrzymał gorące, wielkie brawa od publiczności. W KSW to była jego pierwsza wygrana