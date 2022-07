Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Oto ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania

Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Oto ranking

Zdawać można dowolną ilość razy. Każda próba to jednak wydatek. Dopiero sukces "na teorii" daje możliwość przystąpienia do egzaminu praktycznego. To znowu mamy dwa etapy, czyli próba na placu manewrowym i po nim dopiero jazda po mieście. Są kandydaci, którzy zdają egzamin praktyczny przy pierwszym podejściu, innym potrzeba kilku prób.