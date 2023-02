Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania

Aby otrzymać upragnione prawo jazdy musimy się zmierzyć z dwustopniowym egzaminem. Na początek jest teoria. od kilku lat test rozwiązuje się przed komputerem, pytania pochodzą z bogatej bazy, otrzymujemy je losowo. I jak się okazuje wcale nie łatwo przez niego przebrnąć, wciąż wiele osób nie radzi sobie. Bywają tacy, którzy do tego sprawdzianu podchodzą kilka, kilkanaście razy. Część z nich zjadają nerwy, inni przychodzą nieprzygotowani. Wniosek i rada od fachowców: trzeba się uczyć i trenować. W internecie są dostępne symulatory egzaminów.

Do egzaminu można podchodzić wielokrotnie, nie ma żadnych ograniczeń. I są tacy, którzy w części praktycznej swoich sił próbują kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy! Tu ważne są umiejętności, ale i opanowanie. Nerwy nie zawsze udaje się opanować. Ale jak się okazuje nie każdy ma predyspozycje do tego, aby zostać kierowcą, bo "nasty" niezdany egzamin to już nie przypadek i nie tylko zdenerwowanie.