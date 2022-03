Łaźnia w Radomiu zaprasza na koncert Klaudia Kowalik. Trio "Who doesn't love jazz?"

Koncert "Who doesn't love jazz?" to połączenie wrażliwości wynikającej z pasji do muzyki z wysublimowanymi brzmieniami przenoszącymi słuchaczy prosto do nowojorskiego klubu jazzowego lat 50. i 60. Podczas występu artyści zaprezentują jedne z najpiękniejszych amerykańskich standardów jazzowych łączących w sobie zróżnicowane style muzyczne, takie jak blues, swing, czy bossa nova. Nie zabraknie także kultowych utworów wywodzących się z muzyki improwizowanej i musicalowej jak na przykład, "Georgia on my mind", czy "Feeling Good."

Skład formacji: Klaudia Kowalik - śpiew, skrzypce, Jakub Dzierzanowski – fortepian, Kamil Maciorowski - saksofon.

Klaudia Kowalik - wokalistka, skrzypaczka, muzykolog, autorka tekstów i muzyki. Ukończyła Wokalistykę Jazzową na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Muzykologię na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Wydała dwa albumy jazzowe, nagrane we współpracy z amerykańskim muzykiem i kompozytorem, Stanem Breckenridge.