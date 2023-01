Łaźnia w Radomiu zaprasza na spotkanie z himalaistami: Karolem Adamskim i Andrzejem Myrtą w ramach 31. Finału WOŚP

Łaźnia w Radomiu zaprasza na spotkanie z himalaistami

Andrzej Myrta to podróżnik, taternik, alpinista, himalaista. Jego pasją są góry. Uwielbia w nich przebywać, dzielić je z innymi i je zdobywać. Można by powiedzieć, że jest pasjonatem piękna drzemiącego w nich i tego co je otacza. Podobnie jak u większości polskich himalaistów jego przygoda z górami wysokimi rozpoczęła się w Tatrach i dość szybko przetoczyła przez kilka górskich kontynentów: Europa, Azja, Ameryka Południowa i Środkowa. Jest organizatorem wypraw wysokogórskich, podróżniczych, a także prezesem Stowarzyszenia Podróżników „Górołaz". W swoim odkrywaniu świata staje na przepięknych szczytach gór takich jak: Pik Lenina 7134m, Vallunareju Norte 5686 m, Huascaran do wysokości 6100m, Kazbek 5054m, Mont Blanc 4810 m, Uszba Południowa 4710 m, Matterhorn 4478 m, Malinche 4420 m oraz wielu innych szczytach gór czterotysięcznych. Swoją pasję stara się zaszczepić u dzieci i młodzieży organizując im zajęcia wspinaczkowe i prelekcje multimedialne o tematyce podróżniczo-wspinaczkowej w szkołach.

Wstęp wolny.