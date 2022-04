Magda Linette i Iga Świątek wygrały swoje mecze. Sprawdź wyniki na żywo. Zobacz zdjęcia

Będziemy na bieżąco informować o wynikach spotkań, a także uzupełniać naszą galerię zdjęć.

Mecz rozpoczął się od odegrania hymnów obu państw. Na trybunach zasiadło około pięciu tysięcy widzów. Pośród nich również kilkudziesięcioosobowa grupa fanów z Rumunii.

Przyjezdne w Radomiu pojawiły się bez swojej najlepszej zawodniczki. Simone Halep, która zgłosiła kontuzję.

Dzień 1 (piątek):

Mecz nr 1 (godz. 13): Magda Linette - Irina-Camelia Begu 6:1, 4:6, 6:2.

Linette pierwsze trzy gemy wygrała dość gładko, ale już w kolejnych dwóch rywalka sie postawiła. Piątego gema Polka wygrała na przewagi. W dwóch kolejnych znowu było łatwiej.

Wydawało się, że drugi set będzie tylko formalnością, ale lepiej zaczęła Rumunka, która dość gładko wygrała pierwsze trzy gemy! Linette poderwała się do walki i doprowadziła do remisu. Niestety ostatnie dwa gemy przełamała Camelia Begu i doprowadziła w setach do stanu 1:1.

Wyrównany i zaciety był początek trzeciego seta. Prowadziła Rumunka, ale za chwile było już 2:1 w gemach dla Linette. Końcówka meczu ponownie należała do Linette.