Marcin Zbigniew Wojciech Stand-Up i nowy program „Moja konkubina” 28 maja w Radomiu

Najnowszy program Marcina Zbigniewa Wojciecha to podróż po galaktyce damsko męskich relacji. Program o walce płci, która równie dobrze trafia do mężczyzn, jak i do kobiet. Kobietom spodoba się to, że przekłuwa tutaj nieco zbyt nadmuchany balon męskiego ego oraz trafia prosto do mężczyzn, zdzierając po drodze zasłony skrywające brzydką prawdę o tym, co czasem myślimy o naszych dziewczynach. Szczery do bólu, ostry i trafiający w punkt!