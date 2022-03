Marsz "Wolność to my". Demonstracja antyszczepionkowa w Radomiu. Wśród haseł "pseudo epidemia" koronawirusa i uchodźcy z Ukrainy [ZDJĘCIA]

ZOBACZ >ZDJĘCIA Z MARSZU "WOLNOŚĆ TO MY" W RADOMIU

Marsz "Wolność to my". Demonstracja antyszczepionkowa w Radomiu. Wśród haseł "pseudo epidemia" koronawirusa i uchodźcy z Ukrainy

Grupa przeciwników szczepień i nakładania obowiązku szczepienia na lekarzy i pracowników służby zdrowia spotkała się w niedzielę w Radomiu. Szli pod hasłem "Wolność to my". Byli wśród nich przedstawiciele między innymi Radomskich Legionów Wolności i Nauczycieli bez Granic. najwięcej uwagi poświęcono pandemii koronawirusa, którą demonstranci nazywali "plandemią" lub "pseudo pandemią". Uczestnicy krytykowali obostrzenia sanitarne, głównie obowiązek noszenia maseczek, ale też nauczania zdalnego. Jak sami zauważali w czasie protestu było ich mało, a to dlatego, że radomianie przez dwa lata "byli tresowani" i wkładano im do głowy, że koronawirus jest groźny.

Sporo miejsca poświęcono też pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przywoływali przykłady z Polski, kiedy to jak uważają, chciano usuwać uczniów z internatów, aby zrobić miejsce dla uchodźców. - Pomagajmy, ale z głową. Musimy chronić polskie dzieci - mówili.