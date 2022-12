Matura próbna 2023 z matematyki w Radomiu. Egzamin na poziomie podstawowym w nowej formule. Zobaczcie zdjęcia

Matura próbna z matematyki w nowej formule w Radomiu

- To ważne, by dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości, do którego maturzyści zasiądą w maju - powiedziała Anna Kołodziejska, dyrektorka VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Od godziny 9.00 uczniowie zasiedli do próby z matematyki. Matematyka uchodzi za trudny przedmiot na maturze. Tym lepiej, że można było sprawdzić swoje umiejętności.

Zobacz arkusz i odpowiedzi: