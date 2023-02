Mężczyzna dusił dziecko w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej 34 na ulicy Miłej w Radomiu. Został aresztowany

Mężczyzna dusił dziecko w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej 34 na ulicy Miłej w Radomiu

Przypomnijmy całą sprawa rozpalała emocje we wpisach na mediach społecznościowych, a najwięcej obaw zgłaszali rodzice dzieci chodzących Publicznej Szkoły Podstawowej 34 na ulicy Miłej w Radomiu. Dokonywano tam wpisów o tajemniczym mężczyźnie, który rzekomo prześladował dzieci w pobliżu szkoły, śledził uczniów i chodził za nimi. Jednemu z nastolatków zarzucił na szyję sznurek lub kabel i usiłował go dusić.

Policja zatrzymała odszukała mężczyznę i wylegitymowała go w pobliżu szkoły, ale ze względu na stan zdrowia mężczyzny wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyznę umieszczono w zamkniętym oddziale szpitalnym. O dalszym postępowaniu wymiaru sprawiedliwości decydowali lekarze. Uznano, że jego stan zdrowia jest na tyle dobry i stabilny, że może odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości. Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego, który mówi o „narażeniu na utratę zdrowia lub życia” za co grozi do 5 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów.