Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Będzie mnóstwo nowości, w tym turniej iluzjonistów. Zobacz szczegóły Mateusz Kaluga

W dniach 4-5 czerwca w Radomiu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. To impreza, o której już informowaliśmy, ale organizatorzy podają coraz więcej ciekawych szczegółów. To już jedenasta edycja imprezy, na której, jak co roku nie zabraknie występów artystów ulicznych z całego świata, kuglarzy, akrobatów, żonglerów, żywych rzeźb i animatorów. Zobaczcie zdjęcia, jak to wydarzenie wyglądało w latach poprzednich. Polecamy również wideo.