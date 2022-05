Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Artystów w Radomiu coraz bliżej. Będzie mnóstwo nowości i niespodzianek

Pokazy tradycyjnie będą się odbywały w kilku miejscach na deptaku oraz w parku im. T. Kościuszki. Wystąpią artyści z całego kraju, a także z Australii, Włoch i Hiszpanii. - Dla naszego miasta to bardzo ważne wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów. Od lat mocno wspieramy ten projekt. Pokazujemy, że Radom jest znakomitym miejscem do organizacji dużych imprez. Serdecznie zapraszam do spędzenia pierwszego weekendu czerwca oglądając popisy uczestników festiwalu - mówi prezydent Radosław Witkowski. - To będzie największy festiwal ze wszystkich, które do tej pory organizowaliśmy. W tym roku w programie festiwalu znalazło się kilka nowości. W sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej będzie można obejrzeć specjalnie przygotowany pokaz teatralno- cyrkowy, który w artystyczny sposób będzie przedstawiał historię Radomia. Po raz pierwszy odbędzie się też Ogólnopolski Turniej Magików i sceniczny pokaz iluzjonistyczny – zapowiada organizator festiwalu, radomski iluzjonista Adrian Pruski.