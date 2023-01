Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza na spotkanie autorskie z Zytą Rudzką i promocję jej nowej książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza na spotkanie autorskie z Zytą Rudzką

Co piszą krytycy o nowej powieści Zyty Rudzkiej ?

Nowa książka wielokrotnie nagradzanej autorki, laureatki m.in. Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej m.st. Warszawy „Ten się śmieje, kto ma zęby” zachwyca niekonwencjonalną formą powieści .Zyta Rudzka po raz kolejny śmiało eksperymentuje z językiem i urzeka oryginalnym, bezkompromisowym stylem.

To historia małżeństwa fryzjerki męskiej i dżokeja. Wera i Karol przeżyli ze sobą całe życie. Od dostatku do biedy. Teraz Wera chodzi po starych miłościach, żeby załatwić mężowi buty do trumny. Trudno o dobre buty dla nieboszczyka.

Rudzka w swoim charakterystycznym ostrym stylu oraz z poczuciem humoru przedstawia portret kobiety silnej i drapieżnej, która nigdy nie składa broni.

Wstęp na spotkanie wolny.