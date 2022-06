Miejskie Prezdsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu pozostaje największym przewoźnikiem. Będzie wozić pasażerów przez kolejne 10 lat

MPK będzie kolejne 10 lat wozić pasażerów w Radomiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przez kolejnych 10 lat będzie największym przewoźnikiem autobusowym w Radomiu. Umowę dotyczącą powierzenia świadczenia usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego podpisali prezydent Radomia Radosław Witkowski i prezes miejskiej spółki Krzysztof Zalibowski.

MPK, na zlecenie miasta, przez kolejnych 10 lat obsługiwać będzie linie: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (w części kursów), a także linie nocne N1, N2 i N3 oraz linie okolicznościowe uruchamiane w związku z imprezami masowymi lub komunikacją zastępczą. Przewozy wykonywane będą taborem o określonych w umowie parametrach technicznych, według opisanych standardów jakościowych.

- Biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich 10 lat, doszliśmy do wniosku, że odtworzenie dotychczasowego modelu będzie najlepszym rozwiązaniem. Wzięliśmy tu oczywiście pod uwagę m.in. to, jak skutecznie spółka odnawia swój tabor. Bardzo cieszą sukcesywnie realizowane zakupy nowych autobusów spełniających najwyższe standardy, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy tym: nisko- i zeroemisyjnych. Dziesięcioletnia umowa, to także stabilizacja zatrudnienia dla blisko 460 pracowników MPK - mówi prezydent Radosław Witkowski.