Mieszkanie Plus w Radomiu. Trwają odbiory techniczne, później umowy i przeprowadzki. Kiedy pierwsi lokatorzy wprowadzą się do bloków?

Budowa już się zakończyła. Trwają teraz odbiory techniczne. Inspektorzy sprawdzają, czy wszystko jest wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną i projektem. Jeśli okaże się, że coś trzeba poprawić teraz będzie na to czas. Mieszkania są przygotowane do zamieszkania, są w nim podłogi, drzwi, biały montaż. Wystarczy wstawić meble i się wprowadzać.

- Odbiory techniczne powinny się zakończyć do końca marca . Jeśli to się uda to w połowie kwietnia będziemy mogli rozpocząć prezentację mieszkań i ruszyć z podpisywaniem pierwszych umów z najemcami