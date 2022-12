Mikołajkowy Rajd Uśmiechu w radomskich szpitalach. Były prezenty i świąteczne piosenki. Zobacz zdjecia

"Mikołajkowy Rajd Uśmiechu” odwiedził trzy radomskie szpitale - Radomskie Centrum Onkologii na Wacynie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie oraz Radomski Szpital Specjalistyczny imienia Doktora Tytusa Chałubińskiego.

Mikołaje przynieśli pacjentom nie tylko radosną muzykę, ale również małe upominki, kartki od przedszkolaków i listy od dzieci. Wydarzenie wywołało uśmiech na twarzach wielu pacjentów.

Wszyscy piszą listy do świętego Mikołaja. W naszej akcji to Mikołaj pisze listy do chorych dzieci. Rozdajemy coś, co jest za darmo, a warte jest każdych pieniędzy, czyli radość i uśmiech