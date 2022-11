Ministerstwo Śledzia i Wódki wraca na mapę Radomia. Już niebawem otwarcie lokalu w nowej lokalizacji. Zobacz zdjęcia

Ponowne otwarcie Ministerstwa Śledzia i Wódki w Radomiu

Znana w całej Polsce sieć lokali pod nazwą Ministerstwo Śledzia i Wódki już w grudniu powróci na mapę Radomia. Bar funkcjonował już wcześniej w mieście, ale został zamknięty. Ministerstwo Śledzia i Wódki w Radomiu zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, a lokal w godzinach wieczornych wypełniony był po brzegi. Po ponad rocznej przerwie powraca i zmienia swoją lokalizację. Tym razem będzie działał przy ulicy Żeromskiego 26. Zainteresowani będą mogli odwiedzić lokal od poniedziałku do czwartku i niedziele w godzinach od 12 do 3 w nocy oraz w piątki i soboty w godzinach od 12 aż do 5 rano.

