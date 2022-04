Mistrzowie Handlu. Kwiaciarnia "Dream" kwiaciarnią Roku 2022 w Radomiu. Oferta bardzo szeroka

Przyjęcia, śluby, wesela, zlecenia dużego formatu w Kwiaciarni Roku "Dream"

- Na początku zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie zleceniami dużego formatu. Firma Dream Wedding Radom zajmuje się pełnym wachlarzem usług, zaczynając kompleksowo od wykonywania papeterii ( zaproszenia, plany stołów itd.) poprzez dekoracje ślubów, wesel z własną wypożyczalnią dekoracji, kończąc na wielkoformatowej obsłudze florystycznej. Własna sieć kwiaciarni była uzupełnieniem naszych działań, oraz zbliżeniem do klienta indywidualnego - mówi Anna Wieteska, właścicielka kwiaciarni. W kwiaciarniach jest szeroki asortyment kwiatów ciętych, doniczkowych. Wykonujemy bukiety okolicznościowe, florystykę pogrzebową: wieńce, wiązanki.

Dekoracje na różne okazje od A do Z i spełnianie marzeń

- W firmie Dream Wedding Radom, dekorujemy najpiękniejsze chwile od a do z. Spełniamy dekoracyjne marzenia par młodych oraz klientów wszelkich przyjęć. Wszelkie konsultacje są bezpłatne i pary chętnie odwiedzają nas, obserwują nasze relacje na facebooku, gdzie dokładnie dokumentujemy nasze poczynania. Nie działamy w jednym określonym stylu, nie zamykamy się na nowości. Obserwujemy jak z roku na rok zmieniają się trendy we florystyce oraz oczekiwania klientów. Bardzo lubimy nowe wyzwania, a nietuzinkowe dekoracje pozwalają nam rozwijać skrzydła i powiększać doświadczenie. Nasze kwiaciarnie są czynne 7 dni w tygodniu. Zapraszamy do odwiedzenia nas i zapoznania się z ofertą - mówi właścicielka radomskiej kwiaciarni.