Mistrzowie Parkowania w Radomiu. Oto najbardziej szokujące przykłady z lutego 2023 roku. Zobacz jak parkują kierowcy w Radomiu

Mistrzowie Parkowania w Radomiu. Oto najbardziej szokujące przykłady z lutego 2023 roku

Mistrzowie parkowania wzbudzają śmiech politowania. Ale kierowcy, którzy parkują swoje samochody w nieodpowiedzialny sposób, powodują także irytację. Mistrzowie parkowania w Radomiu często utrudniając swobodny przejazd innym, lub wjeżdżając w niedozwolone miejsca tylko dlatego, że nie chce im się szukać miejsca parkingowego, to prawdziwa zmora polskich dróg. Zobaczcie kolejnych mistrzów parkowania.

Za źle zaparkowane auto może grozić mandat

Mandat można otrzymać między innymi za niestosowanie się do znaków zakazujących parkowanie, za parkowanie na chodniku, czy za parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, gdy kierowca nie jest do tego uprawniony. Wysokość mandatu zależy od rodzaju wykroczenia. Nałożony mandat może sięgać wysokości od 100 nawet do 1200 złotych. Problemem może być nie tylko wysoki mandat, ale również odholowanie pojazdu. O odholowaniu może zdecydować policja, straż miejska lub strażak podczas akcji ratowniczej.