Mniej betonu w centrum Radomia. Przy ruchliwych ulicach pojawiły się gazony, niebawem będzie więcej zieleni. Zobaczcie zdjęcia

Mniej betonu w centrum miasta, powstały gazony na ulicy 25 Czerwca i Waryńskiego

Prace na ulicach prowadzi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Klomby są już gotowe, teraz przyszedł czas na posadzenie zieleni. Trzeba dodać, ze jeszcze około dwa lata temu na obu tych ulicach trwała generalna przebudowa prowadzona przez Wodociągi Miejskie. Po wymianie rur kanalizacyjnych i burzowych zostały też ułożone nowe chodniki. Teraz w kilku miejscach na tych chodnikach powstały klomby.

- Im więcej betonu, a mniej zieleni, tym większe temperatury. Chcemy usuwać „wyspy ciepła” tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego zamiast betonowych płyt na 25 Czerwca i Waryńskiego będą tam kwiaty i krzewy, które w upalne dni sprawiają, że jest odrobinę mniejsza temperatura. Co istotne, nie zostało zlikwidowane ani jedno legalne miejsce do parkowania. Gazony powstały w sąsiedztwie przejść dla pieszych lub skrzyżowań, gdzie parkować nie wolno, ponieważ ogranicza to widoczność - mówi Dawid Puton, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.