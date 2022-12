Monika Bator-Gregorczyk z Radomia najlepszym lekarzem ginekologiem w Polsce. Tytuł wręczył minister zdrowia. Zobaczcie zdjęcia

Monika Bator - Gregorczyk jest ginekologiem i endokrynologiem, jej misją jest dbanie o zdrowie kobiety najlepiej, jak tylko można. Stąd niezliczone kursy, szkolenia, nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i nieustanne doskonalenie kliniki, którą prowadzi w Radomiu.

Monika Bator - Gregorczyk jest radomianką. Już, jako mała dziewczynka marzyła o tym, żeby zostać lekarzem. Konsekwentnie dążyła do celu. Jest absolwentką Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Została lekarzem, żeby móc pomagać ludziom Specjalizację Robiła w Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Rodziny w Warszawie i pracuje tam do dziś. Jak mówi to najbardziej nowoczesny szpital w Polsce z zespołem świetnych specjalistów.