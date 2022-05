MR Polska z hitem "Złote Tarasy" wystąpi w Lemonie w Radomiu. Zobacz szczegóły koncertu

Lemon Sound Gallery przy Grzecznarowskiego zaprasza na ciekawe imprezy w weekend. W piątek, 20 maja zagra jeden z najpopularniejszych DJ-ów w Radomiu - Matson. Jako support Wojtass. Na sali czerwonej zagra: Dudi. Start 21:00. W sobotę, 21 maja w tym radomskim klubie pojawi się MR Polska z hitem "Złote Tarasy". W ciągu miesiąca w serwisie YouTube ten klip osiągnął ponad 22 miliony wyświetleń, co jest jednym z lepszych wyników. Obecnie to jeden z najpopularniejszych muzyków w polskim intrenecie. Jako support Blaze & Barhezz Brain, na sali czerwonej ponownie Dudi. Otwarcie drzwi o 21:00, bilety w cenie od 30 złotych do 40 złotych można zakupić na stronie ebilet.pl. Wejściówki na wejściu do klubu w cenie 40 złotych. Za tydzień w klubie wystąpi DJ Hazel.