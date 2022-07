Na mapie Radomia pojawił się nowy salon beauty, Happy Hands Studio. Gdzie się znajduje i co oferuje? Zobaczcie zdjęcia

Salon stylizacji paznokci – Happy Hands Studio zlokalizowany jest przy ulicy Malczewskiego 21 w Radomiu, a prowadzi go Anna Musiał.

Salon prowadzi stylistka paznokci, Anna Musiał. Swoją przygodę z tą profesją rozpoczęła w 2015 roku, jednak profesjonalnie zajmuje się nią od 2018 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w innym salonie. Teraz otworzyła własne studio, dzięki czemu udało się jej spełnić jedno z jej marzeń.

– Otworzenie własnego salonu stylizacji paznokci było moim marzeniem od kilku lat i w końcu udało mi się je ziścić, z czego jestem bardzo dumna. W swojej pracy stawiam na profesjonalizm i higienę pracy. Do swoich klientek bądź klientów podchodzę z życzliwością, by czuli się u mnie komfortowo. Staram się, by opuszczając mój salon, byli zadowoleni z pracy, jaką wykonałam