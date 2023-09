Na Michalowie w Radomiu będą mieszkania komunalne. Miasto wybrało firmę, która wybuduje nowy blok

Miasto wybrało firmę, która wybuduje nowy blok komunalny na Michałowie w Radomiu

Nowy blok ma stanąć przy ulicy Piastowskiej, u zbiegu z ulicą Łokietka na Michałowie w Radomiu. To w sąsiedztwie szkoły podstawowej numer 30 na Michałowie. W pierwszych dniach sierpnia Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę, 8 września zostały otwarte ofert. W czwartek 21 września Urząd Miejski poinformował o rozstrzygnięciu postępowania. Wygrała firma Kosonóg Budownictwo z Radomia, której oferta opiewała na nieco ponad 29,2 mln złotych.

– To bardzo ważna dla miasta inwestycja. Wszyscy wiemy, jak drogi jest zakup mieszkania czy jego wynajęcie na wolnym rynku. Dlatego miasto powinno oferować dużo tańsze mieszkania na wynajem. To dla nas jeden z priorytetów i robimy krok w tym kierunku. Cały czas czekamy też na szeroki rządowy program, który pozwoliłby nam budować po kilkaset takich mieszkań w ciągu roku. To zdecydowanie zmieniłoby sytuację na rynku mieszkaniowym, obniżyłoby ceny, zwiększyło dostępność, a w efekcie zachęciło, szczególnie młode rodziny, do tego, by swoje życiowe plany związać z Radomiem – mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.