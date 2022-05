Na radomskiej scenie "Tartuffe, czyli Świętoszek" Moliera. Teatr Powszechny zaprosił na kolejną udaną premierę - zobacz zdjęcia

"Tartuffe, czyli Świętoszek" Moliera to premiera przedstawiona w Teatrze Powszechnym w Radomiu

Ohydnego, lubieżnego cwaniaka, podpierającego się bożym słowem, nie wymyślił Molier. On tylko utrwalił go na scenie. Tenże typ przechodzi z epoki na epokę i można pokazywać go pod dowolną szerokością geograficzną i w dowolnym czasie. Jarosław Tumidajski, reżyser radomskiego przedstawienia, wybiera nasze lata ubierając postaci w lekko tylko stylizowane kostiumy.

Na scenie mamy zatem współczesne mieszkanie klasy wyższej, ogród z grillem, wjeżdżającego mercedesa z właścicielem - Orgonem, a nieco dalej – stojącą figurkę papieża, Jana Pawła II. Co prawda to kicz, ale dowodzący, że wszyscy w domu żyją po bożemu.

Jednym słowem raj, choć rychło okaże się, że to raj nieco splugawiony. Pan domu, Orgon, zapatrzył się bowiem w osobnika świętego. I uległ tej świętości do tego stopnia, że gotów oddać mu wszystko łącznie z córką i domem, a pewnie i mercedesem. Tymczasem ten święty to...wstyd powiedzieć, kto.