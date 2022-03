Na Rynku w Radomiu ustawiane jest wielkie koło widokowe. Będziemy podziwiać miasto z diabelskiego młyna! Zobacz zdjęcia

Koło rozstawia firma Robland z Lwówka Śląskiego i jest to ten sam Diabelski Młyn, który już stał niegdyś na skwerku przy Placu Jagiellońskim w Radomiu. Obiekt ma około 30 metrów wysokości i posiada 20 gondoli.

W Radomiu pozostanie przez cztery tygodnie. Diabelski młyn zacznie się kręcić w najbliższy piątek, 1 kwietnia o godzinie 14. Tego dnia urządzenie będzie się kręciło do godziny 22. W kolejne dni koło widokowe będzie działało: w sobotę od 11 do 22, w niedzielę od 11 do 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 21.

Bilet dla dorosłych kosztuje 25 złotych, dla dzieci do 8 lat 20 złotych. Jeden przejazd obejmuje trzy obroty kołem, co trwa w zależności od ilości dosiadających się osób około 10 minut.