Na targowisku Korej w sobotę 22 października można było kupić bardzo ładne wiązanki i stroiki na Wszystkich Świętych. Zobacz zdjęcia

W sobotę 22 października na radomskim targowisku Korej można było kupić bardzo ładne wiązanki i stroiki na Wszystkich Świętych. Wiązanki kosztowały od 90 do 450 złotych. Stroiki można było kupić w cenie od 25 do 130 złotych. Kompozycje do flakonów od 40 do 60 złotych. Żywe chryzantemy w doniczkach od 10 do 15 złotych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na zdjęciu bardzo ładne wiązanki po 350 złotych. >

Tadeusz Klocek