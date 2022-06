Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Radomiu. Oto TOP 15! Są warte swojej ceny? Zobacz zdjęcia!

Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Radomiu

Rynek radomski, przez lata nieco odstający od Warszawy, Kielc czy Lublina, teraz nadrabia - ceny idą w górę, choć w mieście powstaje mnóstwo nowych inwestycji mieszkaniowych. Średnia cena metra to nieco ponad 6-7 tys. zł, mowa i o rynku pierwotnym, i wtórnym. Coraz więcej mieszkań jest kupowanych z zamiarem wynajmowania lub jako inwestycja. Lokaty opłacają się coraz mniej, więc inwestowanie oszczędności w nieruchomości jest dość popularne. Efekt: ceny nie tylko nie spadają, ale nadal rosną - jeśli chodzi o sprzedaż.

Ceny mieszkań są coraz wyższe, a i tak na wielu osiedlach schodzą na pniu. Jeśli chcecie właśnie kupić własny apartament, albo co najmniej kawalerkę, wiecie, jak drogie mogą być. Wybraliśmy najdroższe oferty mieszkań na sprzedaż w Radomiu. 15 tysięcy złotych za metr? Proszę bardzo.

Najdroższe mieszkania w Radomiu na sprzedaż. Ile kosztuje luksusowy apartament? Aktualne oferty i ceny. TOP 15

Ile kosztuje luksusowy apartament na sprzedaż w Radomiu? Przejrzeliśmy dla Was serwis otodom.pl i wybraliśmy 15 najdroższych mieszkań do kupienia w Radomiu. Ułożyliśmy je wedle ceny, od najtańszego do najdroższego. Podejrzewacie, ile trzeba wydać na metr najbardziej luksusowego apartamentu w Radomiu? Sprawdźcie. Zdjęcia i ceny znajdziecie w naszej galerii. Oto luksusowe apartamenty - wykończone pieczołowicie drogimi materiałami albo w niepowtarzalnej lokalizacji. Na najwyższych piętrach albo o imponującym metrażu. Jest w czym wybierać!