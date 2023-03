Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Radomiu. Oto TOP 20! Są warte swojej ceny? Zobacz zdjęcia

Oto TOP 20 najdroższych mieszkań na sprzedaż w Radomiu. Apartamenty zostały uporządkowane według rosnącej ceny

Rynek radomski, przez lata odstający od Warszawy, Kielc czy Lublina, teraz nadrabia - ceny idą w górę, choć w mieście powstaje mnóstwo nowych inwestycji mieszkaniowych. Średnia cena metra to nieco ponad 6-7 tysięcy złotych, mowa zarówno o rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Ile kosztuje luksusowy apartament na sprzedaż w Radomiu? Przejrzeliśmy dla Was serwis otodom.pl i wybraliśmy 20 najdroższych mieszkań do kupienia w Radomiu. Ułożyliśmy je wedle ceny, od najtańszego do najdroższego. Podejrzewacie, ile trzeba wydać na metr najbardziej luksusowego apartamentu w Radomiu? Sprawdźcie.