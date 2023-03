Najlepiej oceniane kościoły w Radomiu według internautów. Te upodobali sobie mieszkańcy naszego miasta. Zobacz listę

Które kościoły w Radomiu oceniane są najlepiej? Co wierni najbardziej doceniali? Zobacz naszą listę

Przed nami Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kościół i wierni już się przygotowywaną do obchodów Wielkiej Nocy. Rekolekcje, poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale).

W tym wyjątkowym czasie rzesze wiernych uczestniczą w nabożeństwach, rekolekcjach, przystępują do spowiedzi. Tłumnie odwiedzają kościoły. A które radomskie kościoły wierni upodobali sobie najbardziej? Do których najchętniej chodzą? W naszym zestawieniu prezentujemy radomskie kościoły z najwyższą oceną w Google od 4.5 (w skali do 5) i największą liczbą opinii. Zobacz w galerii, które kościoły cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Radomia.